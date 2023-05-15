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Титов назвал плюсом для российских гоночных серий уход "Формулы-1" из страны

Уход чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" из России стал плюсом для отечественных гоночных серий, так как появилась возможность устраивать собственные соревнования. Такое мнение журналистам в понедельник высказал генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

Глава "Росгонок" назвал плюсом уход "Формулы-1" из страны
© РИА Новости

"Я по "Формуле-1" не скучаю ни капли. Она ушла, и у нас появилась возможность налаживать свои соревнования, у нас здесь. Это только плюс для всех", - сказал Титов.

Этап "Формулы-1" в России проводился с 2014 года, соревнования принимал автодром в Олимпийском парке в Сочи. С 2023 года Гран-при России планировали проводить в Санкт-Петербурге на автодроме "Игора драйв".

25 февраля 2022 года руководство "Формулы-1" и Международная автомобильная федерация приняли решение отменить проведение российских этапов из-за ситуации на Украине.

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