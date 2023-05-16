Глава «Росгонок»: это мы ещё будем думать, нужна нам вообще Формула-1 или нет

Генеральный директор бывшей компании-промоутера Гран-при России «Росгонки» Алексей Титов рассказал, как работает его организация после разрыва контракта с Формулой-1.

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«У „Росгонок“ дела отлично. Вот, занимаемся Garage Fest (двухдневный фестиваль скорости и музыки на «Игора Драйв 5-6 августа), сотрудничаем с RDRC, работаем с RDS GP. Ещё есть региональные соревнования Sochi Drift Challenge. Ну, нет Формулы-1 — что, жизнь на этом остановилась? Я понимаю, что вам, журналистам, теперь писать не о чем, это да. Но у нас работы хватает. Безусловно, происходит какая-то актуализация с точки зрения рабочих процессов, пришлось пересмотреть штатную структуру и так далее. Но это рабочие вопросы.

Эмоции будут мешать работать. Я лично не могу сказать, что жалею от того, что Формула-1 ушла. И как фанат автоспорта, и как организатор Гран-при России Формулы-1. То, как они уходили, вызывает кучу вопросов. Как и то, как в принципе себя сейчас ведёт весь западный мир. Это за гранью адекватности. Ну, ушли и ушли.