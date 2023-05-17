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Формула 1 отменила Гран При Эмилии-Романьи

Гран При Эмилии-Романьи, запланированный на 19-21 мая, не состоится. Организаторы чемпионата мира приняли решение отменить гоночный уик-энд на фоне стихийного бедствия, которое захлестнуло регион — проливные дожди привели к масштабным наводнениям, обернувшимся даже человеческими жертвами.

Формула 1 отменила Гран При в Италии из-за наводнения
© autosport.com.ru

«Это такая трагедия, видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в которых я вырос — мои мысли и молитвы с жертвами наводнения и семьями и пострадавшие общины. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятным службам экстренной помощи, которые работают не покладая рук, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи и облегчить ситуацию – они герои и вся Италия гордится ими. Принятое решение является правильным для всех в местном сообществе и семье Формулы 1, так как нам необходимо обеспечить безопасность и не создавать дополнительную нагрузку для властей, пока они разбираются с этой очень ужасной ситуацией», — заявил глава Формулы 1 Стефано Доменикали.

Решение об отмене этапа было принято совместным совещанием представителей Формулы 1, президента Международной автофедерации FIA, компетентных органов Италии, включая соответствующие министерства, президента Автомобильного клуба Италии, президента региона Эмилия-Романья, мэра города и промоутера гонки.

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