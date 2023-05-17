Формула 1 отменила Гран При в Италии из-за наводнения

«Это такая трагедия, видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в которых я вырос — мои мысли и молитвы с жертвами наводнения и семьями и пострадавшие общины. Я хочу выразить свою благодарность и восхищение невероятным службам экстренной помощи, которые работают не покладая рук, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи и облегчить ситуацию – они герои и вся Италия гордится ими. Принятое решение является правильным для всех в местном сообществе и семье Формулы 1, так как нам необходимо обеспечить безопасность и не создавать дополнительную нагрузку для властей, пока они разбираются с этой очень ужасной ситуацией», — заявил глава Формулы 1 Стефано Доменикали.