Фото: затопленный автодром Формулы-1 в Италии

Сегодня на автодром в Имоле, где должен был пройти этап Формулы-1, будут допущены рабочие для оценки ущерба и демонтажа оборудования. Об этом сообщает журналист Альберт Фабрега в социальных сетях.

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Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни, причём уже сейчас паддоки трассы частично затопило.

Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.