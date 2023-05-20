Хэмилтон рассказал о своей роли в производстве нового фильма про Формулу-1

«Конечно, я не знаю всех деталей, которыми можно заниматься в паддоке в рамках съёмок. Сейчас я больше занят другими вещами. Нужно убедиться в том, что всё в порядке со сценарием фильма. Сейчас у меня уходит довольно много времени на чтение вариантов сценария. Также хочется убедиться в том, что у нас будет хороший и разнообразный актёрский состав. Но это больше задача Джозефа Косински — убедиться в том, что мы впишемся в м