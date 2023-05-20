$79.91-0.1386.28-0.22

Хэмилтон рассказал о своей роли в производстве нового фильма про Формулу-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал о своей роли в производстве нового фильма про Формулу-1, где он будет одним из продюсеров.

Хэмилтон рассказал о своей роли в производстве нового фильма про Формулу-1
© Чемпионат.com

«Конечно, я не знаю всех деталей, которыми можно заниматься в паддоке в рамках съёмок. Сейчас я больше занят другими вещами. Нужно убедиться в том, что всё в порядке со сценарием фильма. Сейчас у меня уходит довольно много времени на чтение вариантов сценария. Также хочется убедиться в том, что у нас будет хороший и разнообразный актёрский состав. Но это больше задача Джозефа Косински — убедиться в том, что мы впишемся в м

Я хочу убедиться в том, что фильм будет достоверным. Вторая задача — обеспечить взгляд на гонки с другой стороны. Мне очень нравится помогать с этим», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий