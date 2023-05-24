$80.17+0.2386.55+0.05

В «Ред Булл» приняли окончательное решение по возможной продаже «Альфа Таури»

Корпорация «Ред Булл» приняла окончательное решение не продавать свою младшую команду «Альфа Таури». Об этом рассказал советник команды «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко. Ранее сообщалось, что в «Ред Булл» получили сразу несколько предложений о продаже «Альфа Таури». Одно из них было на сумму не менее $ 800 млн.

В «Ред Булл» приняли окончательное решение по возможной продаже «Альфа Таури»
© Чемпионат.com

«Решение принято. «Альфа Таури» по-прежнему полностью принадлежит «Ред Булл» и продолжает выступать в качестве младшей команды», — сказал Марко на канале Formel1.de в YouTube.

Марко также подчеркнул, что сотрудничество между «Ред Булл» и «Альфа Таури» станет более тесным. Сообщается, что на вторую базу команды в Бистере, где находится отдел аэродинамики «Альфа Таури», будет направлено больше сотрудников, чтобы улучшить взаимодействие с «Ред Булл».

В настоящий момент «Альфа Таури» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе два очка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий