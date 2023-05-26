$79.98+0.0285.88-0.32

Гасли высказался о том, что избежал возможной дисквалификации благодаря отмене ГП в Имоле

Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о том, что после несостоявшегося Гран-при Эмилии-Романьи избежал возможной дисквалификации за перебор штрафных баллов. Напомним, в активе Гасли до этапа в Монако было десять штрафных очков, и до потенциальной дисквалификации ему оставалось всего два балла. На Гран-при Монако у Пьера уже восемь штрафных баллов, так как два, несмотря на отмену этапа в Имоле, согласно регламенту чемпионата сгорели.

Гонщик избежал возможной дисквалификации благодаря отмене Гран-при
© Чемпионат.com

«Не думаю, что это как-то повлияло на мой подход к гонкам. Очевидно, что ситуация была не идеальная, и в подсознании постоянно была мысль о дисквалификации. Так что здорово осознавать, что два штрафных очка теперь сняты, и мне не придётся так много думать об этом», — приводит слова Гасли PlanetF1.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий