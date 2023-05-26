Гонщик избежал возможной дисквалификации благодаря отмене Гран-при

Гасли высказался о том, что избежал возможной дисквалификации благодаря отмене ГП в Имоле
Гонщик «Альпин» Пьер Гасли высказался о том, что после несостоявшегося Гран-при Эмилии-Романьи избежал возможной дисквалификации за перебор штрафных баллов. Напомним, в активе Гасли до этапа в Монако было десять штрафных очков, и до потенциальной дисквалификации ему оставалось всего два балла. На Гран-при Монако у Пьера уже восемь штрафных баллов, так как два, несмотря на отмену этапа в Имоле, согласно регламенту чемпионата сгорели.
«Не думаю, что это как-то повлияло на мой подход к гонкам. Очевидно, что ситуация была не идеальная, и в подсознании постоянно была мысль о дисквалификации. Так что здорово осознавать, что два штрафных очка теперь сняты, и мне не придётся так много думать об этом», — приводит слова Гасли PlanetF1.