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Cайнс стал лучшим в первой практике Гран-при Монако

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Монако. Тренировка очередного этапа Формулы-1 состоялась на городской трассе Монте-Карло сегодня, 26 мая.

Испанец Cайнс стал лучшим в первой практике Гран-при Монако
© Betassist

Сайнс проехал лучший круг с результатом 1 минута 13,372 секунды. Второй результат ещё у одного испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Он уступил Сайнсу 0,338 секунды.

Третьим стал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес» (+0,663).

Четвёртое время у мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер — пятый. Двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», стал шестым.

Сегодня, 26 мая, пройдёт вторая свободная практика. Начало запланировано на 18.00 мск. Гонка состоится в воскресенье, 28 мая.

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