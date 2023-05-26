Испанец Cайнс стал лучшим в первой практике Гран-при Монако

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Монако. Тренировка очередного этапа Формулы-1 состоялась на городской трассе Монте-Карло сегодня, 26 мая.

Сайнс проехал лучший круг с результатом 1 минута 13,372 секунды. Второй результат ещё у одного испанца Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Он уступил Сайнсу 0,338 секунды.

Третьим стал британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес» (+0,663).

Четвёртое время у мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер — пятый. Двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», стал шестым.