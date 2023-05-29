Пилот «Феррари» высказался об износе шин на Гран-при Монако

«Признаюсь, не ожидал, что и в Монако возникнет эта критическая проблема. В конце концов я сам занимался подбором составов. Но в какой-то момент у меня возникли большие неприятности, и всё, что я мог сделать, это заехать на пит-стоп», — приводит слова Леклера GrandPX.news со ссылкой на Sky Italia.