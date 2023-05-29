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«Признаюсь, не ожидал». Леклер высказался об износе шин на Гран-при Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о проблеме с износом шин, с которой команда столкнулась на Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» высказался об износе шин на Гран-при Монако
© Чемпионат.com

«Признаюсь, не ожидал, что и в Монако возникнет эта критическая проблема. В конце концов я сам занимался подбором составов. Но в какой-то момент у меня возникли большие неприятности, и всё, что я мог сделать, это заехать на пит-стоп», — приводит слова Леклера GrandPX.news со ссылкой на Sky Italia.

Напомним, в Монако Леклер показал шестой результат. Победителем Гран-при стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Второй результат показал Фернандо Алонсо («Астон Мартин»). Топ-3 замкнул Эстебан Окон, представляющий «Альпин».

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