Гонщик Сотников ожидает немало сюрпризов на ралли "Шелковый путь"

"Команда организаторов очень опытная, мы ждем новые трассы, - сказал пилот команды "Камаз-мастер". - Я думаю, там будет немало сюрпризов, нестандартных ситуаций. Мы будем готовиться как первый раз, хотим получить удовольствие от пейзажей. Эта гонка - самая главная в сезоне, мы готовим к ней обновления, ждем острого соперничества со стороны МАЗа, борьба в общем зачете будет до самого финиша".