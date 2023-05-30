В «Астон Мартине» показали открытие новой базы

«Добро пожаловать домой, команда. Сегодня знаменательный день для команды «Астон Мартин», так как первые члены коллектива переезжают на нашу новую, ультрасовременную базу в Сильверстоуне», — говорится в сообщении пресс-службы команды на странице «Астон Мартин» в социальных сетях.