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В «Астон Мартине» показали открытие новой базы

Британская гоночная команда «Астон Мартин» открыла новую базу в Сильверстоуне и начала переезд. Первые сотрудники уже начали работу на новом месте.

В «Астон Мартине» показали открытие новой базы
© РИА Новости

«Добро пожаловать домой, команда. Сегодня знаменательный день для команды «Астон Мартин», так как первые члены коллектива переезжают на нашу новую, ультрасовременную базу в Сильверстоуне», — говорится в сообщении пресс-службы команды на странице «Астон Мартин» в социальных сетях.

Открытие новой базы «Астон Мартин» в Сильверстоуне

Стоит отметить, что строительство новой базы «Астон Мартин» полностью будет завершено в 2024 году.

В нынешнем сезоне британская команда после шести этапов Формулы-1 располагается на втором месте в Кубке конструкторов со 120 очками.

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