Комментатор Попов рассказал, за что стал уважать Алонсо

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов высказался по поводу пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

© Чемпионат.com

«Я многие годы относился скептически к Фернандо. Не как к пилоту – я всегда считал его сверхбыстрым гонщиком. Но его человеческие качества мне не очень импонировали, и много я знал историй, которые мне не слишком нравились. Но чем дальше, тем больше я его уважаю. Могу сказать, что сейчас Алонсо – едва ли не тот гонщик, которого я уважаю больше всех в пелотоне. Ну такая преданность гонкам…

Эдди Джордан недавно сказал, что вот Фернандо всегда выбирал деньги и в противном случае стал бы пятикратным чемпионом. Ну не знаю, и Эдди тоже до конца не может это знать. В «24 часах Дайтоны» явно не было дорогого контракта, в «Ле-Мане» ещё ладно – Toyota, возможно, платила большие деньги. Но вспомните его выступление на «Дакаре» с переворотами на крышу и борьбой за победу на допах.

Фернандо действительно живёт гонками. Он не стал уходить из Формулы 1, не захотел находиться в комфорте и рискнул с выбором команды. Да, наконец-то повезло с машиной и перспективами. Но человеку скоро исполнится 42 года.