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Появились подробные фото обновлённых боковых понтонов «Феррари»

В Интернете появилось несколько фотографий, на которых можно детально увидеть обновлённые боковые понтоны команды Формулы-1 «Феррари», которые она подготовила для Гран-при Испании. Снимками у себя в социальных сетях поделился журналист Альберт Фабрега.

Появились подробные фото обновлённых боковых понтонов «Феррари»
© Чемпионат.com

Напомним, не так давно руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр говорил, что «Феррари» не собирается существенно видоизменять болид каждую гонку, делая ставку на постепенное улучшение путём привнесения небольших новинок по ходу всего сезона.

Соцсети
Соцсети

В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 90 очков. Возглавляет рейтинг австрийский гоночный коллектив «Ред Булл», на счету которого 249 баллов.

Гран-при Испании проходит со 2 по 4 июня.

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