Ферстаппен ответил на предложение Андретти выступить в будущем на «Инди-500»

Пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал высказывания Марио Андретти, который заявил, что пригласит нидерландского гонщика на легендарную серию «500 миль Индианаполиса», когда он выиграет восьмой чемпионский титул.

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«Я их очень уважаю, но нет. У меня есть несколько друзей, которые выступают в «Инди-500», но на данный момент мой ответ — нет», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Стоит отметить, что ранее Ферстаппен уже говорил, что не хочет выступать на «Инди-500». Однако нидерландский гонщик заявил, что не против выступить на «24 часах Ле-Мана» с Фернандо Алонсо.