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Ферстаппен отклонил предложение Марио Андретти выступить в будущем на «Инди-500»

Пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал высказывания Марио Андретти, который заявил, что пригласит нидерландского гонщика на легендарную серию «500 миль Индианаполиса», когда он выиграет восьмой чемпионский титул.

Ферстаппен ответил на предложение Андретти выступить в будущем на «Инди-500»
© Чемпионат.com

«Я их очень уважаю, но нет. У меня есть несколько друзей, которые выступают в «Инди-500», но на данный момент мой ответ — нет», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Стоит отметить, что ранее Ферстаппен уже говорил, что не хочет выступать на «Инди-500». Однако нидерландский гонщик заявил, что не против выступить на «24 часах Ле-Мана» с Фернандо Алонсо.

Ферстаппен — двукратный чемпион мира (2021, 2022), его действующий контракт с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года. Пилот неоднократно отмечал, что может покинуть Формулу-1 по истечении соглашения с австрийской командой.

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