Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании

На Автодроме Каталунья завершился Гран-при Испании Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен . Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон . Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»).

Стоит отметить, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода изначально финишировал девятым, однако из-за пятисекундного штрафа потерял место в очковой зоне и в итоге занял 12-е место.