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Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон — второй, Расселл — третий

На Автодроме Каталунья завершился Гран-при Испании Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым на финиш пришёл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку сильнейших замкнул Джордж Расселл («Мерседес»).

Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании
© чемпионат

Стоит отметить, что пилот «Альфа Таури» Юки Цунода изначально финишировал девятым, однако из-за пятисекундного штрафа потерял место в очковой зоне и в итоге занял 12-е место.

Гран-при Испании. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 66 кругов. 2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +24.090. 3. Джордж Расселл («Мерседес») +32.289. 4. Серхио Перес («Ред Булл») +35.812. 5. Карлос Сайнс («Феррари») +45.698. 6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:03.320. 7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:04.127. 8. Эстебан Окон («Альпин») +1:09.242. 9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:11.878. 10. Пьер Гасли («Альпин») +1:13.530. 11. Шарль Леклер («Феррари») +1:14.419. 12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:15.416. 13. Оскар Пиастри («Макларен») +1 круг. 14. Ник де Врис («Альфа Таури») +1 круг. 15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг. 16. Александер Албон («Уильямс») +1 круг. 17. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг. 18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг. 19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг. 20. Логан Сарджент («Уильямс») +1 круг.

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