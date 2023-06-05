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Шакиру заметили в расстегнутой рубашке на трибунах Гран-при Испании

Певица Шакира посетила Гран-при Испании. Об этом сообщает таблоид Daily Mail. 46-летняя Шакира опубликовала в социальных сетях фотографию с гонки "Формулы-1", которая прошла в Барселоне. "Рада вернуться", — подписала исполнительница. В апреле она переехала из Испании в Майами вместе с сыновьями от футболиста Жерара Пике — 10-летним Миланом и 8-летним Сашей. Певицу заметили на трибунах в расстегнутой рубашке Versace, из-под которой выглядывал бюстгальтер, и мини-юбке. В гонке, на которую пришла Шакира, участвовал 38-летний Льюис Хэмилтон. В прошлом месяце папарацци застали Шакиру и Льюиса Хэмилтона в одном из ресторанов Майами, откуда пара направилась на прогулку на яхте. Тогда журналисты заподозрили пару в романе. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Кайли Миноуг и Конора Макгрегора заметили на вечеринке во время Гран-при Монако.

Шакиру заметили в расстегнутой рубашке на трибунах Гран-при Испании
© Газета.Ru
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