Команда Ferrari не нашла причину проблем с машиной Леклера в Барселоне

«Мы пока ничего толком не знаем о машине Шарля, – сказал Вассёр в интервью Sky Germany после гонки. – В субботу вечером нам не разрешили обследовать её из-за правил, поэтому мы просто сделали все доступные модификации, чтобы он смог выступить в гонке. Нам предстоит найти проблему после осмотра на заводе.



В гонке нам не хватало темпа на средних шинах. Мы волновались, потому что у Шарля были проблемы и на жёстком составе. Темп Карлоса был лучше. У нас не было стабильности – всё менялось от одного отрезка к другому. Мы потеряли пятнадцать секунд на втором отрезке, пять на первом и пять на третьем.



Потенциал есть, и рано или поздно мы сможем его раскрыть, лучше разобравшись в работе с шинами. По крайней мере теперь у нас есть более четкое представление о том, что мы делаем хорошо, а над чем нужно поработать. Понятно, что у нас по-прежнему проблемы с шинами, слишком неравномерный темп от одного отрезка к другому. Есть и положительный момент – у машины неплохая чистая скорость, потому что нам удавалось постоянно быть в первых рядах».