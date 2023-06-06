$81.33+0.4587.03-0.07

Коронель: «Феррари» должна предложить Хэмилтону на 20 миллионов больше, чтоб подписать его

Голландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мнением о недавней новости по поводу готовности команды «Феррари» предложить контракт пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Сообщалось, что по условиям соглашения Хэмилтон может получать £ 40 млн (приблизительно $ 50 млн).

Эксперт: «Феррари» должна предложить Хэмилтону на 20 миллионов больше
© globallookpress.com

«Слухи – это, конечно, здорово. Мне кажется, они должны заплатить Льюису на 20 миллионов больше, чтобы всё-таки подписать его. Тогда, по крайней мере, в этой команде произойдёт что-то, что придаст им немного позитива. Им нужен кто-то вроде Льюиса. Сделайте этот шаг – сбросьте бомбу. Им действительно нужно что-то новое», — приводит слова Коронеля PlanetF1 со ссылкой на Viaplay.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий