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Видео: Даниил Квят разбивает машину в серьёзной аварии на «24 часах Ле-Мана»

Экипаж российского гонщика Даниила Квята досрочно завершил дебютный старт на легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана».

На девятом часу гонки российский пилот вылетел с трассы и врезался в стену. В результате полученных повреждений машины экипаж не смог продолжить участие в заезде и был вынужден сойти с дистанции.

В «Преме» отреагировали на аварию Квята на «24 часах Ле-Мана»

При этом стоит отметить, что до аварии экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Дориан Пин, шёл пятым в своём классе.

«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.

1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).

2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) — 25.103.

3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 2.29.649.

4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.

5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 2 круга.

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