Видео: Даниил Квят разбивает машину в серьёзной аварии на «24 часах Ле-Мана»
Экипаж российского гонщика Даниила Квята досрочно завершил дебютный старт на легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана».
На девятом часу гонки российский пилот вылетел с трассы и врезался в стену. В результате полученных повреждений машины экипаж не смог продолжить участие в заезде и был вынужден сойти с дистанции.
При этом стоит отметить, что до аварии экипаж Квята, Мирко Бортолотти и Дориан Пин, шёл пятым в своём классе.
«24 часа Ле-Мана». Абсолютный зачёт.
1. «Феррари» (Джеймс Каладо, Алессандро Пьер Гуиди, Антонио Джовинацци).
2. «Тойота» (Себастьен Буэми, Брендон Хартли, Рё Хиракава) — 25.103.
3. «Кадиллак» (Эрл Бамбер, Алекс Линн, Ричард Уэстбрук) – 2.29.649.
4. «Кадиллак» (Себастьен Бурде, Ренгер ван дер Занде, Скотт Диксон) — 2 круга.
5. «Порше» (Кевин Эстре, Андре Лоттерер, Лауренс Вантор) — 2 круга.