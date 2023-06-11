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24 часа Ле-Мана. Экипаж Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди принес «Феррари» первую победу с 1964 года

Антонио Джовинацци, Джеймс Каладо и Алессандо Пьер Гвиди выиграли гонку «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа команды «Феррари».

«Феррари» выиграла «24 часа Ле-Мана» в первой же гонке после возвращения в топ-категорию
© sports.ru

Для «Феррари» эта победа в Ле-Мане стала первой с 1965 года.

На финише экипажу «Феррари» под №51 удалось опередить экипаж «Тойоты» №8 в составе Брэндона Хартли, Себастьяна Буэми и Рио Хиракавы. Таким образом, «Феррари» после возвращения в WEC удалось прервать победную серию «Тойоты» – японская команда выигрывала «24 часа Ле-Мана» пять лет подряд.

В классе LMP2 победа досталась польской команде «Интер Европол Компетишн». Экипаж «Премы» №63, в составе которого выступал Даниил Квят, не сумел добраться до финиша.

В классе GTE Am первое место заняла американская команда «Корвет Рейсинг».

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