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Шакиру заподозрили в романе с гонщиком «Формулы-1» Хэмилтоном

Колумбийскую певицу Шакиру вновь заметили с британским автогонщиком, семикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Встреча знаменитостей прошла в ресторане Cipriani в Майами, что в очередной раз подогрело слухи об их романе.

Шакиру заподозрили в романе с гонщиком «Формулы-1» Хэмилтоном
© ГлагоL

Как пишет газета Daily Mail, по словам очевидцев, 38-летний спортсмен и 46-летняя певица встретились вечером 7 июня в ресторане за разными столиками и «обменялись улыбками». А спустя несколько часов Хэмилтон подобрал Шакиру возле её особняка на яхте стоимостью в $230 тыс.

Об их романе впервые заговорили после того, как Шакира 4 июня посетила гонку «Формулы-1» в Испании, где болела за Хэмилтона, занявшего в итоге второе место. А тем же вечером спортсмена заметили приобнимающим поп-исполнительницу.

Кроме того, Хэмилтон и Шакира были замечены на круизе в начале мая.

Предыдущий брак Шакиры с футболистом сборной Испании Жераром Пике распался летом 2022 года после 11 лет совместной жизни. Выяснилось, что игрок изменял певице. После развода Шакира сохранила опеку над их двумя детьми.

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