Названы травмы победителя «24 часов Ле-Мана», которому на ногу наехало авто

Гонщик польского экипажа « Интел Европол Компетишн» Фабио Шерер, победивший в легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2, получил неполный перелом левой стопы в результате инцидента с одним из участников соревнований. Кроме того, у него диагностирована травма связок. Об этом информирует пресс-служба команды. В настоящий момент Шерер передвигается на костылях.

Напомним, гонщик получил травму в результате инцидента на пит-лейне, когда его ногу случайно задел Ники Катсбург (Corvette Racing). Позже Катсбург сказал, что услышал хруст и решил, что Шерер сломал палец. Несмотря на боль, Фабио продолжил гонку и в итоге одержал в ней победу.