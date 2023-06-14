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У победителя «24 часов Ле-Мана» в LMP2 диагностированы перелом стопы и травма связок

Гонщик польского экипажа «Интел Европол Компетишн» Фабио Шерер, победивший в легендарной марафонской гонке «24 часа Ле-Мана» в категории LMP2, получил неполный перелом левой стопы в результате инцидента с одним из участников соревнований. Кроме того, у него диагностирована травма связок. Об этом информирует пресс-служба команды. В настоящий момент Шерер передвигается на костылях.

Названы травмы победителя «24 часов Ле-Мана», которому на ногу наехало авто
© globallookpress.com

Напомним, гонщик получил травму в результате инцидента на пит-лейне, когда его ногу случайно задел Ники Катсбург (Corvette Racing). Позже Катсбург сказал, что услышал хруст и решил, что Шерер сломал палец. Несмотря на боль, Фабио продолжил гонку и в итоге одержал в ней победу.

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