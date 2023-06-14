«КАМАЗ-мастер» назвал состав на «Шелковый путь»

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» примет участие в международном ралли «Шелковый путь» 2023 года пятью экипажами. Соревнования пройдут с 6 по 15 июля. Маршрут ралли, состоящий из девяти этапов, проложен по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.

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В грузовом зачёте ралли примут участие пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер»:

5. Хоу Хуннин – Шэнь Синь – Сергей Кренев.

Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов будут пилотировать спортивные грузовики КАМАЗ-435091 семейства К5. Экипаж Эдуарда Николаева выступит на новой версии капотного спортивного грузовика – КАМАЗ-435091К. Также вызов бездорожью бросит экипаж Сергея Куприянова, который будет выступать на грузовике «КАМАЗ», использующем в качестве топлива газодизельную смесь.