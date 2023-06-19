Гонщик Голиков получил ожоги лица во время заезда

Гонщик Голиков получил ожоги лица после возгорания машины на этапе СМП РСКГ
Гонщик Роман Голиков избежал серьезных травм после того, как его машина загорелась на третьем этапе СМП Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Казани.
Инцидент произошел в воскресенье. Голиков выступал на Honda в классе «Супер продакшн», во время гонки огонь проник в том числе в салон. Пилот самостоятельно выбрался из машины.
— Там было открытое пламя и, соответственно, так как он в негорючем костюме… Есть и шлемы, и соответствующая экипировка. К сожалению, немного подплавился визор и есть небольшие ожоги лица. Это технический вид спорта — бывают и аварии, и взлеты, и пожары. К счастью, Голиков цел и невредим, — сказал руководитель СМП РСКГ Алексей Басов в эфире программы «Все на Матч!»