Гонщик Голиков получил ожоги лица во время заезда

— Там было открытое пламя и, соответственно, так как он в негорючем костюме… Есть и шлемы, и соответствующая экипировка. К сожалению, немного подплавился визор и есть небольшие ожоги лица. Это технический вид спорта — бывают и аварии, и взлеты, и пожары. К счастью, Голиков цел и невредим, — сказал руководитель СМП РСКГ Алексей Басов в эфире программы «Все на Матч!»