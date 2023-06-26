Бывшая команда Мазепина подала заявку в Ф-1

Компания Hitec Global Holdinglimited Limited, которой принадлежит британская гоночная команда «Хайтек» (Hitech GP), известная по выступлениям в Формуле-2 и Формуле-3, сообщила о продаже 25% акций группы казахстанскому бизнесмену Владимиру Киму. Пресс-служба компании также сообщала, что гоночный коллектив подал заявку для участия в Формуле-1 с 2026 года.

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Компания Hitech GP была основана в 2002 году. В марте прошлого года стало известно, что российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, ранее владевший основным пакетом акций Hitech GP, передал их руководителю команды Оливеру Оуксу.