Автомобили "Урал" впервые примут участие в международном ралли "Шелковый путь"

"Международное ралли "Шелковый путь" ежегодно позволяет участникам проверить себя, технику и навыки вождения в новых экстремальных условиях на уникальных маршрутах, - говорится в сообщении. - Гонка пройдет 5-15 июля по маршруту Казань - Оренбург - Москва. Команда автозавода "Урал" называется Ural Motor Sport. Миассцы впервые сойдутся на одной трассе с такими грандами категорий грузовиков, как "Камаз-мастер", "Маз-спортавто", "ГазРейдСпорт".

"Шелковый путь" состоится с 5 по 15 июля, экипажам предстоит пройти 5 222 км дистанции, из которых 2 273 км составят спецучастки. В рамках 13-го издания ралли "Шелковый путь" впервые в своей истории посетит горные трассы Южного Урала, а также побывает в Магнитогорске, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. В общей сложности за десять дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса. Церемония награждения победителей и участников состоится на Красной площади.