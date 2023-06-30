Действующий чемпион "Формулы-1" пилот из Нидерландов Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Австрии.

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В пятницу на автодроме "Шпильберг" прошла квалификация Гран-при Австрии. Заезды прошли на день раньше из-за того, что в субботу состоится спринтерская гонка.

Лучший результат в пятницу показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Пилот из Нидерландов в своей самой быстрой попытке показал результат 1 минута 4,391 секунды.

Второй результат показал пилот "Феррари" из Монако Шарль Леклер. Третьим стал его партнер по команде испанец Карлос Сайнс.