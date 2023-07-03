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Дебютант выиграл гонку NASCAR Cup Series впервые за 60 лет, Дженсон Баттон — 21-й

Трёхкратный чемпион австралийского Supercars Шейн ван Гисберген одержал победу в дебютной гонке серии NASCAR Cup, проходившей в центре Чикаго (США). На финише новозеландец обогнал Джастина Хейли и Чейза Эллиотта, которые показали второй и третий результат соответственно. В последний раз дебютант побеждал в 1963 году. Успеха тогда добился Джонни Резерфорд.

Гонку NASCAR Cup Series впервые за 60 лет выиграл дебютант
© globallookpress.com

Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, выступавший в Чикаго в качестве приглашённого пилота, показал 21-й результат.

Отметим, что гонка изначально была запланирована на 100 кругов (322 километра), но была сокращена из-за угасания солнечного света – организаторы отложили старт заезда более чем на 90 минут из-за подтопления трассы после сильных дождей.

NASCAR Cup Series. Чикаго:

1. Шейн ван Гисберген (Triple Eight Race Engineering) — 78 кругов.

2. Джастин Хейли (Kaulig Racing) +1,259 сек.

3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports) +1,685.

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports) +2,448.

5. Кайл Буш (Richard Childress) +2,801.

6. Остин Синдрик (Team Penske) +3,915.

7. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsport) +4,461.

8. Джоуи Логано (Team Penske) +5,641.

9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing) +6,382.

10. Крис Бушер (Roush Fenway Keselowski) +6,550...

21. Дженсон Баттон (Rick Ware Racing) +11,991.

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