Гонку NASCAR Cup Series впервые за 60 лет выиграл дебютант

Трёхкратный чемпион австралийского Supercars Шейн ван Гисберген одержал победу в дебютной гонке серии NASCAR Cup, проходившей в центре Чикаго (США). На финише новозеландец обогнал Джастина Хейли и Чейза Эллиотта, которые показали второй и третий результат соответственно. В последний раз дебютант побеждал в 1963 году. Успеха тогда добился Джонни Резерфорд.