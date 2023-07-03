Гонку NASCAR Cup Series впервые за 60 лет выиграл дебютант

Дебютант выиграл гонку NASCAR Cup Series впервые за 60 лет, Дженсон Баттон — 21-й
Трёхкратный чемпион австралийского Supercars Шейн ван Гисберген одержал победу в дебютной гонке серии NASCAR Cup, проходившей в центре Чикаго (США). На финише новозеландец обогнал Джастина Хейли и Чейза Эллиотта, которые показали второй и третий результат соответственно. В последний раз дебютант побеждал в 1963 году. Успеха тогда добился Джонни Резерфорд.
Бывший чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон, выступавший в Чикаго в качестве приглашённого пилота, показал 21-й результат.
Отметим, что гонка изначально была запланирована на 100 кругов (322 километра), но была сокращена из-за угасания солнечного света – организаторы отложили старт заезда более чем на 90 минут из-за подтопления трассы после сильных дождей.
NASCAR Cup Series. Чикаго:
1. Шейн ван Гисберген (Triple Eight Race Engineering) — 78 кругов.
2. Джастин Хейли (Kaulig Racing) +1,259 сек.
3. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports) +1,685.
4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports) +2,448.
5. Кайл Буш (Richard Childress) +2,801.
6. Остин Синдрик (Team Penske) +3,915.
7. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsport) +4,461.
8. Джоуи Логано (Team Penske) +5,641.
9. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing) +6,382.
10. Крис Бушер (Roush Fenway Keselowski) +6,550...
21. Дженсон Баттон (Rick Ware Racing) +11,991.