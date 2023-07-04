16-летняя дочь Кена Блока дебютирует в Extreme E в нынешнем сезоне
Дочь Кена Блока Лия дебютирует в электрическом чемпионате Extreme E на Сардинии в ближайший уик-энд.
16-летняя девушка выросла за рулём, участвуя в гонках по бездорожью в чемпионате Американской ассоциации ралли, где она одержала несколько побед в своем классе и в настоящее время занимает шестое место в общем зачете сезона-2023. Её отец Кен Блок, погибший в аварии на снегоходе в начале года, принимал участие в ранней разработке автомобилей чемпионата Extreme E. Он был первым гонщиком, который испытал машину ODYSSEY 21 на ралли Дакар в 2020 году.
Теперь Лия присоединилась к команде Carl Cox Motorsport перед гонкой Extreme E Island X Prix на Сардинии у побережья Италии. Она заменит Кристин Джампаоли Зонка в команде до конца сезона. Партнером Блок-младшей станет Тимо Шайдер.
«Я очень рада, что дебютирую в Extreme E на следующем этапе в Италии, – сказала Лия пресс-службе команды. – Участвовать в гонках с Carl Cox Motorsport – это огромная возможность, и я не могу дождаться, когда сяду за руль и выйду на трассу. Я горю желанием сделать всё возможное для команды и добиться хороших результатов».