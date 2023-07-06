В Казани стартовал "Шелковый путь"

В четверг в Казани на площади Тысячелетия прошла торжественная церемония старта 13-го по счету международного ралли-марафона "Шелковый путь", участники которого поборются за главный трофей - статуэтку белого тигра. Сегодня пройдет первый этап - Казань - Уфа. Его протяженность составит 606 км по грунту.

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Казань для "Шелкового пути" - особое место. 14 лет назад в 2009 году именно здесь начинали свой путь гонщики первого ралли-рейда. С тех пор организаторы "Шелкового пути" неоднократно меняли маршрут, его протяженность, места старта и финиша, добавляя новые, еще неизведанные гонщиками локации.

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Если описывать нынешний марафон в цифрах, его участникам предстоит преодолеть 5241 км, из которых 2277 км составят скоростные спецучастки (время их прохождения, собственно, идет в зачет). "Шелковый путь" проляжет через 13 регионов Российской Федерации. Впервые на карте марафона окажутся Оренбургская, Самарская и Саратовская области. Кроме того, ралли заглянет в Магнитогорск и покорит трассы Южного Урала. За 10 дней экипажи пересекут три часовых пояса, а финишируют 15 июля в самом сердце нашей страны, на Васильевском спуске у стен Московского Кремля. Характер самих трасс также обещает участникам много нового.

"В этом году нас ждет гонка по совершенно иному дорожному покрытию. Вместо полей - леса и много грунтовых покрытий. Но вся суть ралли в движении по разным дорогам, а потому мы должны быть готовы ко всему", - делится впечатлениями китайский участник ралли Хоу Хоннин.

К слову, об участниках. Несмотря на непростую обстановку в мире, "Шелковый путь" не сильно потерял в масштабе. На гонку заявились 98 экипажей из 23 стран. География могла бы быть и больше, но, по словам руководителя "Шелкового пути", семикратного победителя "Дакара" Владимира Чагина, сказались политические реалии.

На "Шелковый путь" - 2023 заявились 98 экипажей из 23 стран

Среди участников есть и настоящие звезды. В классе внедорожников, например, будет соревноваться победитель ралли "Африка Эко Рейс-2017" Владимир Васильев. В классе мотовездеходов подобралась весьма авторитетная компания. Тут и победитель "Дакара-2017" в квадроциклах Сергей Карякин, и знаменитая российская мотогонщица, первопроходец в самых разных номинациях Анастасия Нифонтова, и наш прославленный гонщик на выносливость Роман Русинов, побеждавший на этапах чемпионатов мира и Европы, и многие другие.

В классе грузовиков тон, конечно же, будут задавать экипажи команды "КАМАЗ-мастер" под началом действующего победителя и рекордсмена "Шелкового пути" Дмитрия Сотникова, а также Андрея Каргинова, Эдуарда Николаева и Сергея Куприянова. Причем Николаев поведет обновленную версию капотного грузовика.

Интересно, что один из "КАМАЗов" поведет интернациональный экипаж "Один пояс - один путь", в состав которого вошли китайские пилот Хоу Хоннин и штурман Шень Синь и российский бортинженер Сергея Кренев.

Конкуренцию "синей армаде", по традиции, составят грузовики белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" под началом руководителя коллектива Сергея Вязовича и пилотов Алексея Вишневского и Виталия Мурылева.