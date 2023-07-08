Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Великобритании, Норрис – второй, Пиастри – третий
На автодроме Сильверстоун завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время показал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку лучших австралиец Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:26.720 2. Ландо Норрис «Макларен» +0.241 3. Оскар Пиастри «Макларен» +0.372 4. Шарль Леклер «Феррари» +0.416 5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.428 6. Джордж Расселл «Мерседес» +0.435 7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.491 8. Александер Албон «Уильямс» +0.810 9. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.939 10. Пьер Гасли «Альпин» +0.969
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