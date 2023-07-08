Ферстаппен выиграл квалификацию ГП Великобритании

На автодроме Сильверстоун завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время показал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым стал британец Ландо Норрис из «Макларена», замкнул тройку лучших австралиец Оскар Пиастри.