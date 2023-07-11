Брэд Питт высказался о пилотировании болида во время Гран-при Великобритании

«Скажу откровенно, это было удивительно. Повсюду камеры. Они установленны по всему автомобилю. А такую скорость никогда раньше просто не видел, никогда не видел такой перегрузки. Это действительно, действительно захватывающе», — сказал Питт в интервью Sky Sports.