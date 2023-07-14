Квят прокомментировал итоги тренировки для новичков Формулы-Е

Российский гонщик Даниил Квят подвёл итоги специальной «нулевой» тренировки для новичков Формулы-Е. Квят представлял команду NIO 333 и финишировал с седьмым результатом по итогам тестовых заездов.

© ТКАЧУК ПАВЕЛ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Работа сделана. Было приятно и тепло. Очень классная трасса», — написал Квят на своей странице в социальной сети.

Лучшее время по итогам тренировки новичков продемонстрировал чемпион Формулы-2 сезона-2022, бразильский гонщик Фелипе Другович. Вторым был пилот из ЮАР Шелдон ван дер Линде. Третий результат у итальянца Луки Гьотто.

Отметим, что ближе к концу сессии Квят заблокировал колёса перед седьмым поворотом, из-за чего ему пришлось сдавать назад.