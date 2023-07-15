Белорус Вязович выиграл "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Определились победители ралли-рейда "Шелковый путь". Гонка прошла по территории России с 6 по 15 июля.

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Взяв старт в Казани экипажи преодолели более 5 тысяч километров, из которых 2 350 км составили скоростные спецучастки. Всего за эти дни гонщики побывали на территории 13 регионов страны.

В зачете грузовиков впервые победил экипаж белоруса Сергея Вязовича из команды "МАЗ-спортавто". В общем зачете он опередил пилотов "КАМАЗ-мастер" Эдуарда Николаева и Андрея Каргинова.

Экипаж Андрея Рудского выиграл общий зачет в классе внедорожников. Второй результат показал Александр Русанов, третьим стал Алексей Игнатов.

В классе мотовездеходов победу одержал Сергей Карякин. Второй результат у Романа Русинова, третье место занял Алексей Черкесов.