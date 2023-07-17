Стали известны две команды, заявки которых готовы одобрить в "Формуле-1"

Согласно информации, опубликованной в Nextgen-Auto со ссылкой на Auto Motor und Sport, команды «Андретти» и «Хайтек» могут получить одобрение от Международной автомобильной федерации (ФИА) для участия в Формуле-1. Обе команды обладают необходимыми технологиями, персоналом и финансовыми возможностями для участия в гонках. Однако, для этого им необходимо получить одобрение от владельцев чемпионата из Liberty Media.
Ранее основной пакет акций Hitech GP принадлежал российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, но в марте прошлого года он передал его руководителю команды Оливеру Оуксу. Тем временем, экс-пилот Формулы-1 Майкл Андретти объяснил, что его команда не воспользовалась советом руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа о покупке одной из команд для входа в Формулу-1.