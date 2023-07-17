Стали известны две команды, заявки которых готовы одобрить в "Формуле-1"

Согласно информации, опубликованной в Nextgen-Auto со ссылкой на Auto Motor und Sport, команды «Андретти» и «Хайтек» могут получить одобрение от Международной автомобильной федерации (ФИА) для участия в Формуле-1. Обе команды обладают необходимыми технологиями, персоналом и финансовыми возможностями для участия в гонках. Однако, для этого им необходимо получить одобрение от владельцев чемпионата из Liberty Media.