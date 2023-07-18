«Формула-1» обеспокоена возможной связью «Хайтека» и Дмитрия Мазепина

Четыре команды подали заявки для участия в Формуле-1. Как информирует Auto Motor und Sport, помимо «Андретти» и «Хайтека», двумя другими гоночными коллективами являются LKY SUNZ и «Роден Моторспорт». Процесс проверки кандидатов со стороны ФИА должен быть завершён в конце июля, но по имеющейся информации «Андретти» и «Хайтей» смогут получить зелёный свет.

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Предполагается, что все команды, за исключением «Альпин» (которая заинтересована в новичках из-за потенциального сотрудничества в части силовых установок и шасси), настроены против присоединения к серии новых участников, полагая, что стартовый взнос в $ 200 миллионов следует увеличить до примерно $ 600 миллионов.