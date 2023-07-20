Перес ответил на вопрос по поводу риска потерять место в «Ред Булл» из-за Риккардо

«Я уже не подросток и выступаю в Формуле-1 13 лет. Так что я не из тех, кто заглядывает так далеко вперёд. Недавно я общался с инженерами, у меня просто нет времени обсуждать то, что происходит с Дэниэлем. Я думаю, это отличная возможность для него. Вот и всё что я могу сказать. Я сосредоточен на Венгрии, затем буду думать о Бельгии. И на самом деле я не думаю о 2025 году, понимаете? Это было бы глупо», — приводит слова Переса Motorsport Week.