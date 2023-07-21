Опубликованы фото обновлений «Ред Булл»

Представлены фотографии обновлённого болида австрийской команды «Ред Булл», который она подготовила к Гран-при Венгрии. Снимками у себя в социальных сетях поделился известный итальянский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега .

На фото можно увидеть обновлённые боковые понтоны, которые стали уже. В данной конфигурации они отличаются воздухозаборниками иной формы – стали более широкими. При этом высота их уменьшилась. Отметим, что на снимках не видно так называемых канавок, характерных для британской команды «Астон Мартин».