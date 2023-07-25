Ральф Шумахер порекомендовал Хюлькенбергу покинуть «Хаас»

«Можно только гадать, сколько у него других вариантов, но, вероятно, любой из них для него был бы лучше, чем вариант с «Хаасом». Со стороны складывается впечатление, что в других командах больше потенциала. Например, в «Уильямс» вложено много денег, и вот, теперь там новый импульс. Также можно упомянуть и «Альфа Таури». Складывается впечатление, что в «Хаасе» всё зашло в тупик.



Однако найти новый кокпит для Нико будет непросто. У него репутация идеального участника квалификаций, который затем не может реализовать свой потенциал в гонке. Вот почему он так сильно хочет получить в распоряжение хорошую гоночную машину. Думаю, он немного переживает из-за того, что у него нет возможности продемонстрировать свои способности», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.