Петер Уиндзор назвал Лэнса Стролла самым высокооплачиваемым гонщиком в истории Формулы-1

Джонни Херберт: «Ферстаппен очень вырос как гонщик. Теперь он смотрит на ситуацию, а уже потом принимает решение»
Херберт выделил то, что Ферстаппен стал действовать более вдумчиво и менее импульсивно, тем самым устраняя проблемы, которые были присущи ему в начале карьеры:
«Ферстаппен очень вырос как гонщик. Он не просто уезжает вдаль от всех соперников. Он смотрит на ситуацию, а потом принимает решение о том, что делать. Это очень сильно отличает его от Макса прошлых лет. Вот почему я не вижу, как кто-то сможет достичь того же уровня, что и «Ред Булл».
Херберт также считает, что гонщики нового поколения превосходят своих предшественников, и не видит в этом ничего плохого:
«Макс станет лучше Льюиса Хэмилтона. Точно так же, как Льюис стал лучше Михаэля Шумахера, а до этого Михаэль стал лучше Айртона Сенны. Это просто эволюция.
Раньше в плохой день Макс оказывался вторым. Теперь даже в плохой день он все равно оказывается первым».
Гонщики «Ф-1» требуют поменять легендарный трек, где погиб второй юниор за 4 года. Но проблема не в трассе, а в машинах
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о допуске россиян: «В первую очередь международные федерации должны решать, соответствуют ли они критериям»
Никитин о расторжении контракта с Марченко: «Рецидив травмы сыграл роль. Хоккей – жесткий бизнес, игроки продают свое здоровье»
Санчес не перейдет в «Спартак» из-за политики. «Тоттенхэм» принял рекомендацию АПЛ об отказе от сделок с РПЛ (РБК)