Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бельгии Ф-1

Рискованное решение Лэнса Стролла обернулось вылетом. Канадец подставил всю команду.

© Чемпионат.com

В Арденнах в эти выходные пасмурная погода, дожди шли в пятницу и идут в субботу. Во время гонки Формулы-3 особенных осадков не было, гонка благополучно прошла, хотя пилоты не получили очков, потому что не смогли проехать больше двух кругов без автомобиля безопасности, как того требуют правила.

Видео дня

После финиша гонки Ф-3 дождь пошёл вновь, и старт квалификации к спринту Формулы-1 пришлось отложить на 35 минут. К этому моменту над трассой выглянуло солнце, а просыхавший асфальт гарантировал непредсказуемую борьбу.

SQ1: минус «Альфа Ромео» и «Хаас»

В первом сегменте из борьбы выбыли «Альфа Ромео» и «Хаас» в полном составе, а также Юки Цунода. Японец показал 16-е время, и ему лишь девяти с небольшим сотых не хватило, чтобы отобрать путёвку в SQ2 у Джорджа Расселла. Отметим также, что Цунода почти 0,4 секунды проиграл Даниэлю Риккардо.

На 17-й строчке расположился Валттери Боттас, Кевин Магнуссен в последний момент показал 18-е время, опередив Гуаньюя Чжоу, а вот Нико Хюлькенберг оказался на дне протоколов — немец попросту не успел на быстрейший круг. Возможно, причина тому в заминке при выезде из боксов — от домкрата отлетела небольшая деталь, когда «Хаас» трогался с места.

SQ2: Стролл испортил Алонсо день рождения

К старту второго сегмента трасса просыхала всё активнее, и Лэнс Стролл решил попробовать слики. Канадец перешёл на «медиум», но уже на прогревочном круге понял, что асфальт ещё слишком влажный. Стролл тем не менее ушёл на попытку, но в 11-м повороте машину снесло в гравий, после чего «Астон Мартин» передней частью уткнулся в отбойник.

Лэнс вылетел за 30 секунд до клетчатого флага, так что SQ2 завершился красными флагами досрочно. К этому моменту зачётный круг не проехали пилоты «Уильямса» и Фернандо Алонсо — они рискнули, чтобы выехать на трассу, когда она была в наилучшем состоянии, но в итоге вовсе не совершили ни одной попытки.

Испанец теперь стартует 15-м и почти наверняка не сможет пробиться за короткий спринт в топ-8. Не самый приятный подарок от Стролла Алонсо на 42-летие. Среди тех, кто успел проехать круг, самым медленным оказался Риккардо — он стартует в спринте 11-м, впереди Албона, Сарджента, Стролла и Алонсо.

SQ3: главный соперник Макса — Пиастри

Третий сегмент пилоты сразу начали на сликах — гонщики, однако, в отличие от Стролла, выбрали «софт», а не «медиум». И в первой попытке быстрейшим стал Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен уступил британцу 0,09 секунды, но опередил Ландо Норриса.

Вторым быстрым кругом на первую строчку поднялся Серхио Перес — трасса подсыхала, и Чеко «привёз» Льюису и Максу порядка 0,9 секунды. Затем на первой строчке ненадолго расположился Пьер Гасли, но уже под клетчатым флагом его опередили Сайнс и Леклер, Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен.

Голландец в итоге выиграл вторую квалификацию за два дня, а первый ряд на старте спринта с ним разделит Пиастри. Сайнс и Леклер заняли третье и четвёртое места, Норрис замкнул топ-5 — и второй день подряд оказался медленнее напарника-дебютанта. Гасли квалифицировался шестым, опередив Хэмилтона и Переса, Окон занял девятое место, а топ-10 замкнул Джордж Расселл.