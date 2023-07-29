Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем спринтерской гонки на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бельгии.

Второе место занял австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул француз Пьер Гасли из "Альпина".

Начало спринтерской гонки было отложено на час из-за ливня. Число кругов было сокращено с 15 до 11.

Днем ранее Ферстаппен одержал победу в квалификации к основной гонке Гран-при Бельгии, которая пройдет в воскресенье. Нидерландец начнет заезд с шестой позиции из-за замены коробки передач. Начало Гран-при Бельгии запланировано на 16:00 мск.

Очки в зачете пилотов получают восемь лучших гонщиков по итогам спринта. Победитель зарабатывает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.