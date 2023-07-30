Кэссиди отобрал у «Ягуара» чемпионство в дождевом финале Формулы-Е
Новозеландский пилот Ник Кэссиди выиграл заключительный этап Формулы-Е 2023 года и тем самым помог Envision победить «Ягуар» в командном зачёте, а также обеспечил себе вице-чемпионское звание по итогам девятого сезона электросерии. Вторым финишировал лидер «Ягуара» Митч Эванс, ставший бронзовым призёром по итогам года.
Финальный уикенд сезона Формулы-Е проходил в Лондоне, и перед стартом последней гонки пошёл дождь. Дважды пелотон выезжал на трассу позади сейфти-кара, однако асфальт оставался слишком мокрым, а дирекция по соображениям безопасности откладывала старт. В конце концов первый круг в боевом режиме гонщики преодолели через полтора часа после заявленного времени старта.
Несмотря на сложные условия, заезд прошёл без крупных инцидентов, а победу одержал стартовавший с поула Ник Кэссиди, который лидировал от старта до финиша. Митч Эванс из «Ягуара» почти всю гонку прессинговал лидера, но так и не смог выйти на дистанцию атаки. Третье место занял Джейк Деннис, который накануне досрочно обеспечил себе победу в общем зачёте, а позади него расположились Норман Нато и сложивший чемпионские полномочия Стоффель Вандорн.
Формула-Е. Лондон, вторая гонка (топ-10):
1. Ник Кэссиди (Envision/Jaguar) — 38 кругов.
2. Митч Эванс (Jaguar) +4,934 сек.
3. Джейк Деннис (Andretti/Porsche) +16,295.
4. Норман Нато (Nissan) +24,819.
5. Стоффель Вандорн (DS Penske) +26,290.
6. Себастьен Буэми (Envision/Jaguar) +27,406.
7. Сэм Бёрд (Jaguar) +29,376.
8. Нико Мюллер (Abt Cupra) +30,304.
9. Дэн Тиктум (NIO 333) +30,832.
10. Паскаль Верляйн (Porsche) +35,558.
Итоговое положение в личном зачёте (топ-10):
1. Джейк Деннис (Andretti/Porsche) — 229 очков.
2. Ник Кэссиди (Envision/Jaguar) — 199.
3. Митч Эванс (Jaguar) — 197.
4. Паскаль Верляйн (Porsche) — 149.
5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 107.
6. Себастьен Буэми (Envision/Jaguar) — 105.
7. Максимилиан Гюнтер (Maserati) — 101.
8. Сэм Бёрд (Jaguar) — 95.
9. Антониу Феликс да Кошта (Porsche) — 93.
10. Норман Нато (Nissan) — 63.
Итоговое положение в командном зачёте:
1. Envision — 304 очка.
2. Jaguar — 292.
3. Andretti — 252.
4. Porsche — 242.
5. DS Penske — 163.
6. Maserati — 140.
7. Nissan — 95.
8. McLaren — 88.
9. NIO 333 — 42.
10. Mahindra — 41.
11. Abt Cupra — 21.
Следующий сезон Формулы-Е стартует 13 января на автодроме имени братьев Родригес в Мехико и финиширует здесь же — в Лондоне — во второй половине июля 2024 года.