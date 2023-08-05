В США гонщика отстранили за лайк

Команда Legacy Motor Club отстранила пилота Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Ноа Грэгсона за лайк к посту, высмеивающему смерть Джорджа Флойда. Об этом сообщается в Twitter клуба.

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Legacy Motor Club заявил, что принял решение незамедлительно. При этом спортсмен принес извинения за свой поступок.

«Я понимаю серьезность этой ситуации. Я люблю и ценю всех. Я просто запутался», — признался 25-летний гонщик.

Грэгсон выступал в серии NASCAR с 2019 года. Он был назвал самым популярным водителем серии NASCAR Xfinity 2022 года.