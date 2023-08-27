Пилот команды RFK Racing Крис Бушер выиграл гонку Coke Zero Sugar 400 — финальный этап регулярного сезона NASCAR Cup Series 2023 года, который прошёл на суперспидвее «Дайтона». Для Бушера это уже третья в сезоне и пятая в карьере победа.

Вторым финишировал партнёр Криса по команде Брэд Кезеловски, на третьей строчке расположился Арик Алмирола, а следом за ним финишировали Чейз Эллиотт и Джоуи Логано.

Эта гонка решила судьбу последней путёвки в плей-офф сезона-2023 — её удержал пилот 23XI Racing Бубба Уоллас, который финишировал на 12-й строчке.

Отметим также, что на последних кругах произошла крупная авария. Остин Синдрик коснулся машины Райана Приса, которого выставило поперёк трассы и выбросило на газон. Автомобиль Приса налетел на кочку, взмыл в воздух и несколько раз перевернулся. Гонщик не пострадал и самостоятельно покинул машину, однако позднее был госпитализирован для медицинских проверок.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео полностью можно на официальном YouTube-канале NASCAR. https://www.youtube.com/c/NASCAR/videos

NASCAR Cup Series. Coke Zero Sugar 400, Дайтона (топ-10):

1. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 163 круга. 2. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0,098 сек. 3. Арик Алмирола (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,178. 4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,206. 5. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +0,254. 6. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,269 7. Кайл Буш (Richard Childress Racing / «Шевроле») +0,306. 8. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,352. 9. Кевин Харвик (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,380. 10. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») +0,452.

В плей-офф NASCAR Cup Series в сезоне-2023 в общей сложности пробились пилоты десяти команд: Joe Gibbs Racing (Мартин Труэкс-младший, Денни Хэмлин и Кристофер Белл); Hendrick Motorsports (Уильям Байрон и Кайл Ларсон); RFK Racing (Брэд Кезеловски и Крис Бушер); Team Penske (Райан Блейни и Джоуи Логано); 23XI Racing (Тайлер Реддик и Бубба Уоллас); Trackhouse Racing Team (Росс Честейн); Stewart-Haas Racing (Кевин Харвик); Richard Childress Racing (Кайл Буш); JTG Daugherty Racing (Рикки Стенхаус-младший); Front Row Motorsports (Майкл Макдауэлл).

Финальная стадия чемпионата пройдёт в четыре раунда. Первые три будут состоять из трёх гонок, по итогам которых будут отсеиваться по четыре самых слабых участника плей-офф. Таким образом к финальному этапу останутся четыре претендента на титул, которые разыграют чемпионство между собой.