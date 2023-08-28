Фернандо Алонсо побил очередной рекорд Михаэля Шумахера

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо стал обладателем очередного рекорда после подиума на Гран-при Нидерландов. Испанец теперь имеет самый длинный интервал между своим первым и последним на данный момент подиумом в Формуле-1: 20 лет, 5 месяцев и 4 дня.