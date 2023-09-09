Кристиан Хорнер раскрыл секрет успеха Red Bull в Формуле 1

«Это очень хороший вопрос. Думаю, секрет моего долголетия в Red Bull в том, что я никогда по-настоящему не менял свои методы работы с тех пор, как пришёл в Формулу 1. У всех команд разная философия, но у Red Bull есть свой секрет. Я думаю, что одним из самых больших активов и сильных сторон нашей команды является стабильность. Если вы посмотрите на любую спортивную команду, стабильность всегда играет ключевую роль, будь то Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед» или Арсен Венгер, а также в других видах спорта. Речь идёт о том, чтобы все работали друг на друга, поддерживали друг друга и работали как команда, а не как группа отдельных людей. Это бизнес для людей. Речь идёт о привлечении нужных людей, создании правильной среды, правильной культуры, предоставлении им правильных инструментов и четкого направления. В первые годы речь шла о сборе команды и последующей реализации её потенциала.



Мне выпала честь вблизи увидеть, как действовали некоторые легендарные лидеры. Когда я впервые пришел в Формулу 1, Берни Экклстоун и Макс Мосли очень плотно управляли бизнесом. Затем был Рон Деннис, был Жан Тодт, был Флавио Бриаторе. Большие личности, большие характеры. Я полагаю, что разница между нынешним и тем периодом заключается в том, что все они были достаточно предприимчивыми и думали о более широкой картине, тогда как сейчас вы видите в команде кучу менеджеров, которые работают на очень краткосрочные перспективы и в узкой зоне ответственности. Они сосредоточены только на своей небольшой области, а не думают более целостно. Нет никого, кого я копировал бы сам. Я восхищался ими, будь то Рон или Фрэнк, или то, что делал Жан Тодт, или Флавио в его яркой манере. Они все очень разные, но их объединяло то, что они делали всё возможное для своей команды и собирали правильную группу людей вместе», — заявил Кристиан Хорнер PlanetF1.