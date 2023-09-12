В Москве прошел седьмой этап Российской серии кольцевых гонок

Lada Sport Rosneft одержала три победы на московском этапе кольцевых гонок
Гоночная команда Lada Sport Rosneft успешно выступила на седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) на трассе Moscow Raceway, сообщает пресс-служба «Роснефти».
За два дня соревнований пилоты команды четыре раза поднимались на подиум. Кирилл Ладыгин и Иван Чубаров в двух заездах класса «Туринг» заняли, соответственно, первое и второе место. По итогам воскресенья была одержана командная победа.
В классе «Супер-Продакшн» победу в воскресном заезде одержал Михаил Митяев. Благодаря этому он сохранил свое лидерство в общем зачете чемпионата. Другой пилот этого класса Леонид Панфилов в субботнем заезде поднялся на вторую ступень пьедестала. Эти результаты позволили команде Lada Sport Rosneft удержать первую строчку в командном зачете класса «Супер Продакшн».
«Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором Lada Sport Rosneft.