В Москве прошел седьмой этап Российской серии кольцевых гонок

За два дня соревнований пилоты команды четыре раза поднимались на подиум. Кирилл Ладыгин и Иван Чубаров в двух заездах класса «Туринг» заняли, соответственно, первое и второе место. По итогам воскресенья была одержана командная победа.

В классе «Супер-Продакшн» победу в воскресном заезде одержал Михаил Митяев. Благодаря этому он сохранил свое лидерство в общем зачете чемпионата. Другой пилот этого класса Леонид Панфилов в субботнем заезде поднялся на вторую ступень пьедестала. Эти результаты позволили команде Lada Sport Rosneft удержать первую строчку в командном зачете класса «Супер Продакшн».