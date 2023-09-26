«Я прошла через кровь, пот и слезы, чтобы оказаться здесь». Впервые за пять лет женщина провела тесты болида «Формулы‑1»
Британская гонщица Джессика Хокинс провела тестовую сессию за рулем «Астон Мартин», став первой за пять лет женщиной, которой довелось пилотировать за рулем современного болида «Формулы 1».
28 летняя спортсменка стала участником тестов команды в Будапеште. Британка провела несколько заездов на машине 2021 года AMR21 по очереди с резервным гонщиком «Астон Мартин» Фелипе Друговичем.
— Я прошла через кровь, пот и слезы, чтобы оказаться здесь. Когда я впервые услышала, что это возможно, то не могла поверить. Пришлось держать это в тайне несколько месяцев, что было очень тяжело! Но это того стоило.
Ничто не сравнится с разгоном и торможением болида «Формулы 1», и, изучив полученные данные, я действительно горжусь своим выступлением. Сесть за руль AMR21 — это мечта, которую я давно хотела воплотить в жизнь. Я буду стремиться к большему и в процессе работы хочу вдохновить других женщин и дать им понять, что они должны следовать за мечтой, — цитирует Хокинс пресс служба команды.
В команде отметили, что частично тесты прошли в дождевых условиях, но девушка справилась с рабочей программой и собрала для «Астон Мартин» все необходимые данные. Хокинс присоединилась к команде в 2021 году в качестве пилота посла.
До этого момента последней женщиной, севшей за руль болида «Формулы 1», была Татьяна Кальдерон, которая в 2018 году провела тесты для команды «Заубер».