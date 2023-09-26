Впервые за пять лет женщина провела тесты болида «Формулы‑1»

— Я прошла через кровь, пот и слезы, чтобы оказаться здесь. Когда я впервые услышала, что это возможно, то не могла поверить. Пришлось держать это в тайне несколько месяцев, что было очень тяжело! Но это того стоило.



Ничто не сравнится с разгоном и торможением болида «Формулы 1», и, изучив полученные данные, я действительно горжусь своим выступлением. Сесть за руль AMR21 — это мечта, которую я давно хотела воплотить в жизнь. Я буду стремиться к большему и в процессе работы хочу вдохновить других женщин и дать им понять, что они должны следовать за мечтой, — цитирует Хокинс пресс служба команды.