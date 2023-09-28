Экс-пилот «Формулы-1» предложил «Уильямсу» заменить Сарджента на Лоусона

«Думаю, что в следующей гонке у него будет одна финальная возможность, если рука Риккардо не восстановится к тому моменту. Если на данный момент это конец пути для Лоусона, то думаю, что он был бы отличной опцией для «Уильямса», от которой обе команды смогут извлечь выгоду.



В краткосрочной перспективе «Уильямс» может извлечь выгоду от понимания, что он (Лоусон) сможет сесть в болид и выполнить хорошую работу. Сейчас он провёл достаточно гонок в необходимых условиях, чтобы вселить уверенность в людей, что приходится делать большую часть времени. Он самый логичный вариант из тех, кого я хотел бы поставить на второе место, если бы я руководил командой», — сказал Дэвидсон в подкасте Sky Sports.